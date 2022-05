Nigeria: Studentin wegen „Blasphemie“ ermordet

Offenkundig in einem Akt von religiösen Fanatismus haben Studierende im Nordwesten von Nigeria eine Kommilitonin getötet und deren Leiche verbrannt. Der Polizeisprecher in Sokoto, Sanusi Abubakar, teilte mit, der Vorfall habe sich Donnerstagfrüh an der Shehu Shagari Hochschule für Bildung in Sokoto ereignet.