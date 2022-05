ÖVP-Finanzaffäre: Wallner auf Tauchstation

Wird irgendwo in Vorarlberg ein Vierzylinder eingeweiht, geschieht das in der Regel nicht ohne eine Wortspende des Landeshauptmanns. In grellem Kontrast dazu schweigt er sich zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Vorarlberger ÖVP-Finanzaffäre aus. Am Donnerstag ist bekannt geworden, dass nun auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Causa genauer unter die Lupe nehmen will, unter anderem soll etwaigen Verstrickungen Wallners nachgegangen werden.