Montagvormittag erfahren Bundeskanzler und Bevölkerung vom Rückzug der Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Am Dienstag verkündet der ÖVP-Kanzler den Tiroler Bauernbündler Norbert Totschnig als ihren Nachfolger. Mittwochfrüh soll Köstinger an Totschnig übergeben, die Ernennungsurkunden in der Hofburg sind vorbereitet. Wer nicht kommt: Ministerkandidat Totschnig - er ist positiv auf Corona getestet!