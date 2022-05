Pipeline-Problem: Trotz Störung fließt Gas weiter

Gazprom will Lieferverträge weiter erfüllen

Doch insgesamt strömt derzeit weniger Gas nach Europa. Die Ursache ist eine durch Kriegshandlungen in der Ukraine zerstörte Verdichterstation in der Nähe von Luhansk. Das beeinflusst eine von mehreren Pipelines, die Liefermenge reduzierte sich von 95 auf 72 Millionen Kubikmeter pro Tag. Jetzt versucht man das Gas innerhalb der Ukraine umzuleiten, zum Glück sind andere Routen derzeit nicht voll ausgelastet. Die Gazprom will ihre Lieferverträge weiter erfüllen.