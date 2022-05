In Pflegeheimen müssen Betten jetzt leer bleiben

Mehrere Monate Wartezeit auf Wunschplatz

Ist man, was die Örtlichkeiten angeht, nicht so flexibel, dauert es laut FSW mitunter Monate, um an ein Pflegebett zu kommen. Im Moment stehen in Wien rund 18.000 geförderte Pflegeplätze zur Verfügung. Der Großteil davon in städtischer Hand. Die übrigen 6000 Betten werden von gemeinnützigen Organisationen vergeben. Bei der Caritas ist die Auslastung fast 100 Prozent.