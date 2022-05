Campus und mehr Geld soll Pflegekräfte anlocken

Mit einem österreichweit einzigartigen Vorstoß will das Land Kärnten die akute Krise in den Pflegeberufen einbremsen. Neben einem neuen Ausbildungsangebot am Gesundheitscampus der Fachhochschule in Klagenfurt, der 2026 in Betrieb gehen könnte, soll das Studieren auch finanziell wesentlich attraktiver gemacht werden.