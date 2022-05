Zwei tote Kinder in deutscher Stadt Hanau gefunden

Die zwei Kinder waren offenbar in und vor einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau tödlich verletzt worden. Laut Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ fanden die Beamten Mittwochfrüh den elfjährigen Buben vor dem Haus auf der Straße. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.