Theatervorhang als letzter Akt der Sanierung

Fehler in der Vergangenheit

Knifflig bis zum Schluss blieb der sechs Meter lange Theatervorhang. „Wir brauchten einen Kran, um ihn aus dem Theater zu bringen“, sagt Restauratorin Monika Roth. In der Vergangenheit war er nicht nur geflickt, sondern auch falsch gerollt worden. Nun wurde das Gemälde - eine Stadtansicht von Grein - gereinigt, gefestigt und wieder so rekonstruiert, dass es dem Original entspricht. Auch die Aufhängung wurde richtig installiert.