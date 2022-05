Im Gebüsch: Diensthund spürt Räuber am Innufer auf

Verdächtiger versteckte sich im Gebüsch

Sofort wurde eine groß angelegte Alarmfahndung mit Straßensperren und schwer bewaffneten Polizisten in die Wege geleitet. Noch am Nachmittag konnte dann ein Verdächtiger gefasst werden. Ein Spezialfährtenhund der Polizei spürte - nachdem zunächst ein Rucksack gefunden worden war - den mutmaßlichen Täter im Gebüsch am Innufer in Jenbach auf, wo sich dieser versteckt hatte. Laut den Ermittlern handelt es sich um einen 29-jährigen Österreicher.