Bei Testkäufen ist Mathematik größte Hürde

1179 Testkäufe

2021 wurden 1179 Testkäufe durchgeführt – davon 724 im Lebensmitteleinzelhandel, 199 in Tankstellenshops, 44 in der Gastronomie sowie 212 in Tabakfachgeschäften. In 902 der getesteten Betriebe (76,5%) wurden die Jugendschutzbestimmungen eingehalten und kein Schnaps oder keine Tabakwaren an Minderjährige abgegeben.