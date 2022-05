Hunde-Giftköder: Was im Notfall zu unternehmen ist

In Butter ummantelt und somit getarnt war das Rattengift als potenziell tödlicher Köder in Oetz bzw. Oetzerau ausgelegt. Der Hund einer 30-jährigen Deutschen hat das Gift erwischt und musste in der Tierklinik behandelt werden. Laut Polizei hat er überlebt. Vom Täter fehlt bisher jede Spur.