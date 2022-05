Die Lehren aus den Lieferketten

Für 2022 hatte man noch immer ein Plus von 5,5 prognostiziert. Doch davon müssen sich die greisen Führer in Peking verabschieden. Der späte Ausbruch von Omicron hat große Teile der Industrie stillgelegt. Die Lockdowns sorgen für riesige Lieferstaus in den großen Häfen, weil Personal infiziert oder in Quarantäne ist. Der Tourismus liegt sowieso am Boden.