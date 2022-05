Gute Wertungen für „Warhammer Daemonhunters“

Gute Bewertungen, Kritik am hohen Schwierigkeitsgrad

Bei Spielern und Kritikern kommt das neue „Warhammer“-Game gut an: In der Bewertungs-Datenbank „Metacritic“ wird „Daemonhunters“ von den Kritikern durchschnittlich mit 81 von 100 möglichen Punkten bewertet, bei den Spielern kommt es mit 8,2 von zehn möglichen Punkten ebenfalls gut an.