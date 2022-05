Betrunkener (24) stieß Kontrahenten auf Fahrbahn

Die beiden Männer waren in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr auf einem Gehsteig in Feldkirchen in Streit geraten. Im Zuge dessen versetzte der 24-Jährige aus der Gemeinde Ebene Reichenau seinem 50-jährigen Kontrahenten - ebenso aus der Gemeinde Reichenau - einen heftigen Stoß, wodurch dieser vom Gehsteig auf die Fahrbahn stürzte und mit dem Hinterkopf auf dem Asphaltboden aufschlug. Der Mann blieb benommen liegen.