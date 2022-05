Horror-Unfall: „Wer hat unserem Sohn das angetan?“

In der Nacht auf den 14. August 2021 sollte sich Daniel Riepls Leben für immer verändern. Der 25-Jährige wurde in Mühlen am Zirbitzkogel (Steiermark) von einem Auto angefahren, 200 Meter mitgeschleift und blutüberströmt, mit lebensgefährlichen Verletzungen am Straßenrand liegen gelassen. Der Unfalllenker fuhr davon - ohne Erste Hilfe zu leisten, ohne die Rettung zu rufen. Zwei zufällig vorbeikommende Urlauber fanden den Schwerstverletzten. Die Polizei sucht seither fieberhaft nach dem Fahrerflüchtigen.