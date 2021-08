Mit Auto mitgeschleift: Lenker weiter unbekannt

Was dann genau passiert ist, bleibt ein Rätsel. Fest steht: Der Steirer wurde in unmittelbarer Nähe des Gasthauses von einem Fahrzeug erfasst und rund 200 Meter auf der Straße mitgeschleift. Der Lenker ließ den jungen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen und fuhr einfach weiter. Großes Glück im Unglück: Gegen 3.45 Uhr fanden ihn zwei Urlauber am Straßenrand liegend.