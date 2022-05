Supersportwagen lieferten sich wildes Rennen

Die Renner waren schon weg

Von der Polizei konnten die Fahrzeuge leider nicht mehr festgestellt werden. Es sind aber ein Großteil der Kennzeichen bekannt, so dass die Verkehrspolizei nunmehr Ermittlungen wegen unerlaubten Kfz-Rennens und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet hat.Zeugen und insbesondere Autofahrer, die im besagten Zeitraum auf der B12 oder der A3 gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Passau unter 0851/9511-5021 in Verbindung zu setzen. Eventuell hat auch jemand die auffälligen Fahrzeuge mit Handy oder Dashcam gefilmt.Es handelte sich um Fahrzeuge der Marken Ferrari, Lamborghini, McLaren und Porsche in teils knalligen Farben mit tschechischen Kennzeichen.