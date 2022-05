Amtsärzte-Mangel nimmt in Oberösterreich weiter zu

Zwölf Posten quer durchs Land

Etwa eineinhalb Jahre später hat sich die Lage aber weiter verschlechtert. In Oberösterreich sind derzeit 4,83 Dienstposten für Amtsärzte unbesetzt, also bereits etwas mehr als damals. Am Karriereportal des Landes schaut das noch dramatischer aus, weil dort aktuell zwölf Amtsärzte-Posten quer durchs Land ausgeschrieben sind. „Die höhere Ausschreibungszahl ist dem geschuldet, dass das Land OÖ unbesetzte Posten in Voll- und Teilzeit ausschreibt, um möglichst alle qualifizierten Personen anzusprechen und so flexibel wie möglich zu sein“, erläutert das ein Mitarbeiter Haberlanders.