Schallenberg lehnt ein Gas-Embargo weiterhin ab

„Bewegen uns gemeinsam“

Zweifelsohne habe man Fehler gemacht, als man dachte, dass sich Russland oder die Türkei Europa annähern würden, doch „dann kam die Schocktherapie“. „Jetzt bewegen wir uns gemeinsam“, so Schallenberg. Noch nie habe es angesichts des russischen Angriffskriegs so große Einigung im Europäischen Rat gegeben. Wenn sich der Westen zusammentue, zeige sich, „dass wir wirklich zu fürchten sind“. Von diesem geopolitischen Moment aus sollte man was schaffen, so der Außenminister.