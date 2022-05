„Pandemie kann nicht für beendet erklärt werden“

Am Freitag präsentierte Rauch mit Fachleuten einen Variantenmanagementplan, der vier mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung des Coronavirus enthält. Erarbeitet wurde dieser mit der Unterstützung von 80 Experten. Damit will die Regierung für den mittlerweile dritten Covid-Herbst besser gerüstet sein. „Der Plan muss vor dem Herbst vorliegen, wir arbeiten seit vier Wochen daran intensiv“, so der Gesundheitsminister am Freitagabend im ORF. „Wir möchten gut vorbereitet sein, wir möchten in den Ländern Einheitlichkeit und Klarheit schaffen.“