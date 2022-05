Maskenpflicht im Supermarkt „absolut inakzeptabel“

Österreichs Händler fordern erneut ein Ende der Maskenpflicht in Supermärkten und Drogerien. Gesundheitsminister Johannes Rauch hatte zuletzt angekündigt, die FFP2-Maskenpflicht für Beschäftigte im lebensnotwendigen Handel mindestens bis 8. Juli aufrechtzuerhalten. Dies sei „absolut inakzeptabel“, teilte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Donnerstag mit.