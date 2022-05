Mikroplastik-Gefahr wird jetzt der Kampf angesagt

Bereits im Frühjahr war in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ein bahnbrechendes und global verbindliches Abkommen gegen Plastikmüll in den Meeren beschlossen worden. Jetzt ist der Kampf gegen die Kunststoff-Lawinen auch bei uns angekommen, und zwar durch den „Ökohelden“ Andreas Fahrt, der von der Quelle der Donau in Süddeutschland kommend am Freitag dem großen Strom in Wien entstieg. Dem Chemiker und Langstreckenschwimmer geht es nicht ursächlich um die sportliche Herausforderung, die gewaltige Strecke bis zur Mündung ins Schwarze Meer zu durchkraulen.