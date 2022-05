Gartenbaukino: In der Kürze liegt die Würze

Doch was bleibt am Ende übrig, wenn man nur zwölf Sekunden zur Verfügung hat? In diesen Instagram- und TikTok-Sphären denken die Kürzestfilm Festspiele, die am 16. Juni im Wiener Gartenbaukino über die Bühne gehen werden. Dabei werden Informationen bzw. eine Geschichte in Social-Media-Häppchen-Form komprimiert und zusammengepresst. Die Kernfrage ist so simpel wie schwierig: Was geht in zwölf Sekunden? Preise, Publikum und die große Leinwand. Bei der sechsten Ausgabe des Festivals gilt es, die Essenz eines Themas in kürzestmöglicher Zeit wiederzugeben. Eine interessante, aber auch sehr schwierige Aufgabe. Geboten werden von Kuratorin und Schauspielerin Michaela Bilgeri Preise, Publikum und die große Leinwand.