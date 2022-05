Die schönsten Muttertagsgedichte unserer Leser

Gedanken zum Muttertag



Hier steh ich nun, an Deiner Ruhestätte

Wie jedes Jahr, an Deinem Ehrentag

Denke nach, wie´s wär, wenn ich Dich noch hätte

Und darüber, was ich Dir heute wohl sag



Du bist immer für mich da gewesen

In all den Jahren hast Du Dich für mich geplagt

Dass Du mich liebst, zu sagen, hast Du nie vergessen

Wenn es auch schwer mit mir war, Du hast Dich nie beklagt



Erst heute kann ich es wirklich verstehen

Du hast es immer nur gut mit mir gemeint

An diesem Tag, als Du für immer musstest gehen

Bittere Tränen habe ich damals um Dich geweint



Alles hast Du für mich aufgegeben

Nur mein Wohl, das hat stets für dich gezählt

So gern sagte ich Dir, würdest Du noch leben

Du bist für mich die beste Mutter auf der Welt



Auch heuer bin ich wieder zu Deinem Grab gefahren

Lasse die Gedanken ziehen mit dem Frühlingswind

Und auch heute, mit über siebzig Jahren

Werde ich für immer eines sein, Dein Kind



- Friedrich P.