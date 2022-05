„We Were Here Forever“: Gruselige Koop-Knobelei

Schönstes und umfangreichstes „We Were Here“-Game

„We Were Here Forever“ ist der neueste Teil der Adventure-Saga „We Were Here“. Auch in früheren Teilen verschlug es die Spieler bereits in die düstere Burg Castle Rock, im neuesten Teil wurde diese aber nochmals ausgebaut und grafisch aufgewertet. Rund zwölf Stunden soll ein Durchgang dauern.