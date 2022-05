Raffl-Tor bei Sieg der Dallas Stars in Calgary

Der 33-jährige Villacher erzielte in der 59. Minute ins leere Tor den Treffer zum 2:0-Endstand. Es war sein achter Saisontreffer. Joe Pavelski (8.) hatte die Stars in Führung gebracht, Torhüter Jake Oettinger wehrte alle 29 Torschüsse ab. Dallas glich in der „best of seven“-Serie auf 1:1 aus.