0>Handicap bringt Chancen für den Arbeitsmarkt

Oft braucht es nur eine Chance, um das eigene Können unter Beweis zu stellen. So wie im Fall von Sonja Czernoch: Die Mutter aus Purkersdorf stand nach dem Abriss ihrer Trafik plötzlich ohne Job da. Über das Projekt der MAG Menschen und Arbeit wurde sie nach einer Arbeitskräfteüberlassung mittlerweile in den Landesdienst übernommen. „Dank ,0>Handicap‘ bekommen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, wieder in das Arbeitsleben einzusteigen“, so Landesrat Martin Eichtinger und AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich.