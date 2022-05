Diese süße Achtjährige brilliert in der Josefstadt

Sie ist erst acht Jahre alt, steht aber schon auf der ganz großen Bühne. Die kleine Carla Unger brillierte in ihrem Schauspieldebüt am Theater in der Josefstadt. Im dreistündigen Familienepos „Leopoldstadt“ mimt das Mädchen unter anderem an der Seite von Schauspiel-Doyenne Marianne Nentwich die Stella und die Mimi.