Amber Heard: Tränenreiche Aussage im Zeugenstand

In dem Zivilprozess von Schauspieler Johnny Depp (58) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) ist die Schauspielerin am Mittwoch erstmals in den Zeugenstand getreten. Dabei bekräftigte sie mit tränenerstickter Stimme, dass ihr damaliger Mann sie geschlagen habe. Zum Auftakt hatte sie gesagt, es sei „schrecklich“ für sie, in dem Prozess wochenlang „alles wieder zu erleben“ und über ihr Leben mit Depp zu sprechen.