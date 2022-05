Amber Heard nahm Drogen und hatte Wutausbrüche

Die Momente, während denen sie nicht an Depps Seite gewesen sei, habe sich die Schauspielerin „unsicher“ gefühlt und sei eifersüchtig gewesen, so Falati in ihrer Aussage weiter. Heard habe zudem häufig eine „labile“ Stimmung sowie des Öfteren „Wutausbrüche“ gehabt. Heard habe in den Gesprächen mit ihr darüber geklagt, „Schwierigkeiten mit Eifersucht und Ängsten rund um den Ruhm ihres Verlobten“ zu haben, schilderte die Krankenschwester bezugnehmend auf ihre Notizen von 2014.