Wütende Amber Heard feuert ihr PR-Team

Heard will sich in besseres Licht rücken lassen

Laut Berichten soll sie bereits eine neue Consulting-Firma, Shane Communications, beauftragt haben, sie in der Öffentlichkeit in ein besseres Licht zu rücken. Der Boss der Firma, David Shane, hat Erfahrung im Kampf gegen Depp. Er wurde von den ehemaligen Business-Managern der The Management Group für deren Klage gegen den „Fluch der Karibik“-Star engagiert. Es gelang ihm, Negativstorys über Depps „Verschwendungssucht“ in den Medien zu streuen. Demnach soll der Hollywoodstar zwei Millionen Dollar im Jahr aus dem Fenster hinausgeworfen haben.