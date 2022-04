Depp hatte schon in den Flitterwochen Verletzungen

In dem Zivilprozess von Schauspieler Johnny Depp (58) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) sind am Donnerstag weitere Zeugen zu Wort gekommen - unter anderem der Bodyguard des Schauspielers, Malcolm Connolly. Er behauptete, an der Hollywood-Beauty niemals Verletzungen gesehen zu haben, dafür aber an ihrem Ehemann. Außerdem kam Terence Dougherty von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) zu Wort, der erklärte, dass Heard frühere Spendenversprechen noch nicht geleistet habe. Die Schauspielerin hatte 2016 nach ihrer Scheidung von Depp angekündigt, sie wolle ihre Abfertigung von sieben Millionen Dollar in voller Höhe spenden.