Schladming-Kosten sind nun Last für Saalbach

Nach der WM 2013 in Schladming gab es massive Kritik an der Vergabe von Fördergeldern. Das wird nun auch für Saalbach zur Last, obwohl dort nur ein Bruchteil an öffentlichem Geld fließen wird. Für die WM 2025 wird aber noch genauer geprüft – deswegen heißt es: Warten auf die 15 Millionen vom Bund.