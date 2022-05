Raiffeisen Landesbank platziert Rekord-Anleihe

Bei der Anleihe handelt es sich um eine Art siebenjähriges Darlehen, das Investoren an Raiffeisen vergeben und dafür Zinsen erhalten. Der Erlös daraus nutzt letzten Endes der gesamten Region: „Wir geben das Kapital in Form von Krediten weiter“, betont Hopfner. Das hohe Vertrauen in Raiffeisen belegen auch internationale Rating-Agenturen: So stufte Moody’s erst jüngst das Emittenten- und Einlagenrating RLB um eine Note auf „A3“ nach oben.