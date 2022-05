Klopp: „Das ist Quatsch mit diesem Quadruple-Mist“

Um dort hinzugelangen musste die in Liverpool viel beschworene Magie des deutschen Trainers dieses Mal in der Halbzeit-Ansprache wirken. „Wir hatten elf Probleme in der ersten Hälfte, wenn man so will“, sagte Klopp mit Blick auf das 0:2 zur Pause. Der Vorsprung aus dem Heimspiel war am Dienstag in Castellon rasch verspielt, doch noch schneller war das Unheil wieder abgewendet. „So wie wir reagiert haben, das war besonders“, fügte Klopp an und berichtete ansatzweise von seiner Ansprache in der Kabine: „Ein bisschen Taktiktafel, ein bisschen erklärt, wo wir hinwollen.“