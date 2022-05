Auf Celtics Spuren: Liverpool jagt das Quadruple

Den Liga-Cup haben Salah, Henderson und Co. längst geholt, im FA-Cup wartet im Endspiel Chelsea, in der Premier League fehlt ein Punkt auf Manchester City - und in der Champions League wird man heute in Villarreal ins Endspiel einziehen. Daran zweifelt nach dem 2:0-Hinspielsieg keiner. Auch weil Liverpool aktuell gefühlt keinen Schwachpunkt hat, Rotationen nahezu nach Belieben funktionieren.