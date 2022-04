Liverpool siegt in Newcastle - zieht ManCity nach?

Das 1:0 besorgte Mittelfeldspieler Naby Keita in der 19. Minute mit einem Flachschuss in die Mitte des Tors. Wegen der anschließend nicht mehr vorhandenen Chancen-Auswertung mussten die „Reds“ aber bis zur 95. Minute um den Sieg zittern. Wohl auch in Hinblick auf das CL-Halbfinal-Rückspiel bei Villarreal am Dienstag war Trainer Jürgen Klopp ohne die etatmäßigen Stammkräfte Mohamed Salah, Fabinho und Trent Alexander-Arnold in die Partie gegangen.