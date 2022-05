Eurofighter: „Lüssel“, Lobbyisten, Firma in London

Scheinfirma in London

Die beiden Geschäftsmänner, die vor Richter Christian Böhm Platz nehmen, waren – Lobbyisten. Heute ist einer 75, Vater einer achtjährigen Tochter und Pensionist. Und der andere Immobilienmakler. Damals aber, so Oberstaatsanwältin Beatrix Winkler von der WKStA, waren sie immerhin so wichtig, dass sie eine Scheinfirma samt Scheingeschäftsführer in London gründeten. „City Chambers“ – über die Geld fließen sollte. Exakt 7.995.490,58 Euro. Wofür? „Für gar nichts“, so die Oberstaatsanwältin, und sagt Untreue dazu. Denn der Kauf der Abfangjäger war abgewickelt.