Ein Hodenschuss als „Dienstbeschädigung“

Für die Justiz ist es eine „Dienstbeschädigung“, für das 22-jährige Opfer aus Oberösterreich vermutlich eine Beeinträchtigung für das ganze Leben: Der junge Mann war als Grundwehrdiener in einer Militärkaserne in der Südsteiermark von einem Klagenfurter angeschossen und in den Oberschenkel getroffen worden.