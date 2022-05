Sind 1000 Euro im Jahr für leere Wohnung zu wenig?

Spekulanten zahlen Abgabe aus Portokasse

Graz hat bereits angekündigt, die neue Abgabe einzuheben, auch in Neudau, Turnau und Eibiswald ist das geplant. Und auch in Schladming, bestätigt Bürgermeister Hermann Trinker: „Das neue Gesetz ist ein wichtiger Schritt.“ Trinker hofft aber, dass in Zukunft noch nachgeschärft wird, sowohl was die Höhe als auch die seiner Meinung nach zu weit gefassten Ausnahmebestimmungen betrifft. Auch sein Ramsauer Amtskollege Ernst Fischbacher hat schon mehrmals betont, dass 1000 Euro im Jahr zu wenig sind, um Spekulanten tatsächlich einzuschränken.