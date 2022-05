Leerstände: Platter fordert Verfassungsänderung

Nachschärfen an Leerstands-Novelle

Ungeachtet dessen kündigt Platter auch an, die Tiroler Leerstands-Novelle, die am 1. Jänner 2023 in Kraft treten soll, noch vor Beschlussfassung im Juli-Landtag nachschärfen zu wollen. So soll an der Abgabenhöhe „noch versucht werden zu schrauben“. Auch der für das Thema Raumordnung zuständige Landesrat Johannes Tratter (ebenfalls ÖVP) hätte sich in der vorliegenden Gesetzesnovelle höhere Abgabensätze gewünscht.