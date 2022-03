Abgaben für Leerstände und Zweitwohnsitze sind fix

Die Kritik an den Verzögerungen wurde immer lauter, am Freitag konnten ÖVP und SPÖ nun aber neue Gesetze für die Bau- und Raumordnung in der Steiermark vorlegen. Ab Oktober dürfen zudem Gemeinden eine Zweitwohnsitz- und Leerstandsabgabe einführen - für eine 100-m²-Wohnung beträgt sie maximal 1000 Euro im Jahr. Auch Abgaben für unbebaute Grundstücke sind künftig möglich. Heikel sind die Regelungen rund um große Ställe.