Bis zehn Euro pro Quadratmeter für leere Wohnungen

Diskussion auch in Wien, Salzburg und Tirol

Auch in Wien ebbt die Diskussion um eine Abgabe für leerstehende Wohnungen nicht ab. Der Bund hatte - wie berichtet - der Leerstandsabgabe kürzlich eine Absage erteilt, die Wiener Grünen halten trotzdem daran fest. Jede leer stehende Wohnung würde einem jungen Menschen oder einer Familie ein Zuhause rauben, so der grüne Wohnbausprecher Georg Prack am Dienstag. Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB) sieht hingegen einen unzulässigen Eingriff in das Eigentumsrecht. Auch in Tirol und Salzburg wird rund um das Thema intensiv verhandelt.