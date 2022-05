Neuberg feiert den Fasching heuer erst Mitte Mai

Umzug mit Wägen und Kostümen

Daher habe man sich entschlossen, den Umzug in den Mai zu verlegen, erklärt Florian Kulovits vom Organisationskomitee der „Vereinigten Vereine“. Auf die Besucher und Teilnehmer wartet daher am 14. Mai ein traditioneller Faschingsumzug mit Wägen und Verkleidungen. „Die Kostüme werden auf jeden Fall luftiger sein, und Glühwein werden wir wahrscheinlich auch nicht so viel brauchen“, schmunzelt Kulovits. Die Resonanz auf die späte Faschingsfeier sei durchwegs positiv, viele würden es lustig finden und seien bereits neugierig.