Per Steckbrief auf Suche nach verlegtem Bankerl

Nicht nur bei Ruhesuchenden sind die drei grünen Liegemöbel am Yppenplatz in Ottakring beliebt. Auch Langfinger dürften auf die Vorzüge der eigens angefertigten Möbelstücke aufmerksam geworden sein. Vor einigen Tagen ließen einige - offensichtlich recht kräftige Täter - ein solches in der Nacht einfach mitgehen. „Es muss sich tatsächlich um mehrere Täter handeln, denn wir konnten das Bankerl gerade einmal zu viert halbwegs hochheben“, analysiert SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin Stephanie Lamp.