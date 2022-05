Italien verlängert reduzierte Benzinsteuer

Die italienische Regierung hat am Montag Maßnahmen beschlossen, mit denen die Treib- und Brennstoffpreise gedrückt bleiben sollen. So wird die reduzierte Benzinsteuer bis 8. Juli verlängert, zudem wurden Unterstützungen für Unternehmen und Familien beschlossen, die wegen der hohen Energiepreise in Schwierigkeiten geraten waren.