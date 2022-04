EU-Ölembargo gegen Russland rückt näher

Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 109,33 US-Dollar (104,27 Euro). Das waren um 1,74 Dollar (1,65 Euro) mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,14 Cent auf 106,50 Dollar (101 Euro). Bereits am Donnerstag hatten die Ölpreise zugelegt. Laut Schätzungen der Denkfabrik Bruegel zahlt die EU an staatlich kontrollierte russische Unternehmen täglich rund eine Milliarde Euro für Energie. Russland verlangt, dass die Gelder auf spezielle Bankkonten eingezahlt werden, auf denen Euro und Dollar in Rubel umgerechnet werden können.