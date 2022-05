Fußball: Zuschauer-Verbot für Senegal und Nigeria

Beim Spiel am 29. März in Dakar hatte sich Gastgeber Senegal durch ein 3:1 im Elfmeterschießen für die WM-Endrunde in Katar qualifiziert. Danach erhob Ägypten u.a. Rassismusvorwürfe gegen Fans des Senegal. Auf den Tribünen seien Schmähplakate speziell gegen Starstürmer Mohamed Salah zu sehen gewesen. Auch die Busse von Ägyptens Delegation seien angegriffen worden. Salah schoss im Elferschießen über das Tor, wurde dabei aber von Laserpointern gestört, wie auf TV-Aufnahmen zu sehen war.