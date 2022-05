Golden State gewinnt erstes Spiel gegen Grizzlies

Die Golden State Warriors sind am Sonntag (Ortszeit) mit Auswärtssiegen in die zweite Runde des NBA-Play-offs gestartet. Die Truppe von Coach Steve Kerr setzte sich bei den Memphis Grizzlies hauchdünn mit 117:116 durch, die Milwaukee Bucks konnten zuvor etwas komfortabler mit 101:89 gegen die Celtics triumphieren. Die jeweils zweiten Spiele finden in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) erneut in Memphis und Boston statt.