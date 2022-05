Rote Schirm-Panne | Altes Eisen

Ein 1. Mai wie damals: Aufmärsche, Feste, politische Brandreden - und das alles mit einer im Aufwind schwebenden SPÖ samt fester als je zuvor im Sattel sitzender Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner. Die am Wiener Rathausplatz die nächste Kampfansage an die Regierung losließ. Es mache einen Unterschied, wer regiert, rief sie Türkis-Grün zu: „Wenn ihr es schon nicht könnt, dann lasst es uns machen.“ Ganz ungetrübt verlief die Veranstaltung in Wien dennoch nicht. Einerseits klaffen bei den Teilnehmerzahlen die Einschätzungen der SPÖ und der Polizei auseinander. Während die Partei - man kann sagen: wie üblich - 100.000 Teilnehmer verlautbarte, will die Polizei gerade einmal 2000 gezählt haben. Wie viele auch immer es waren: Sie bekamen ein lustiges Hoppala zu sehen: Denn als es bei der Rede von Rendi-Wagner zu regnen begann, eilte ihr Bürgermeister Ludwig mit einem Schirm zu Hilfe. Allerdings mit einem schwarzen. Der wurde rasch gegen einen roten ausgetauscht… Die rote Schirm-Panne erheiterte nicht nur das Publikum, sondern auch das SPÖ-Führungspersonal am Podium.